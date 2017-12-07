Il 8 e il 17 dicembre la Cetty House porta ad Armo un villaggio natalizio con personaggi Disney, musical e artisti di strada

Interessante iniziativa della Cetty House, che rispetto alle edizioni precedenti, propone un evento ricco di grandi novità. La manifestazione, che si terrà ad Armo, nei giorni 8 e 17 Dicembre, mira all’aspetto ludico e sociale, favorendo aggregazione e divertimento, all’insegna del periodo natalizio che sta per profilarsi all’orizzonte.

Il clima vacanziero che già si inizia a respirare tra le vie della città, verrà infatti arricchito da un bellissimo villaggio natalizio, ponendo l’attenzione e dando l’opportunità a famiglie e bambini, di svagarsi in due date distinte e a tema. L’associazione presieduta da Concetta Cusano, agevolata e supportata dal Comitato Provinciale ASI Reggio Calabria, farà divertire i bambini, in compagnia dei loro personaggi Disney preferiti: Frozen, La Bella e la Bestia, Aladdin e Jasmine, Topolino, Minnie, Paperino, Pippo, Cenerentola, Biancaneve e tanti altri.

Venerdì 8 Dicembre sarà la giornata dedicata al teatro, al musical e alla giocoleria, mentre Domenica 17 Dicembre, sarà improntata sulla giornata internazionale degli artisti di strada e nell’occasione, la Cetty House si doterà della collaborazione di Calabria Buskers, il tutto condito da un’atmosfera su misura per famiglie e bambini.