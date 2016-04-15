‘Art & Disability’ in mostra a Milano con Giusy Versace

“Art & Disability” è il nome del progetto che è in mostra da ieri alla White House 52 di Milano. Un progetto di integrazione promosso dalla Disabili No Limits, che raccoglie 70 opere su carta e tela create da alcuni ragazzi disabili e da studenti del corso di Terapeutica Artistica dell’Accademia di Belle Arti di Brera.

Presidente dell’associazione Disabili No Limits, la reggina Giusy Versace, campionessa paralimpica e ormai anche conduttrice televisiva che, con la sua solita tenacia e forza d’animo, insieme alla professoressa Tiziana Tacconi lancia questo importante progetto, nato dall’obiettivo di creare opere condivise con ragazzi disabili attraverso l’uso di strumenti, colori, pennelli, matite, fogli e musica. Infatti i ragazzi durante le loro creazioni sono stati accompagnati dalla musica dell’artista Roberto Casiraghi, dando vita così a 70 opere uniche e inimitabili.

L’evento benefico darà inoltre il via ad un’asta online il cui ricavato consentirà di donare ausili evoluti a giovani ragazzi disabili che hanno voglia di avvicinarsi al mondo sport. Info e dettagli dell’asta a breve disponibili su: www.disabilinolimits.org e www.charitystars.com