Arte e solidarietà con l’associazione socioculturale BluSky Officina dell’Arte. Spazio ai talenti reggini.

Sette giorni dedicati al cabaret, alla musica live, all’enogastronomia e alla solidarietà. L’associazione socioculturale BluSky Officina dell’Arte mette a disposizione la sua rassegna teatrale e, dal 14 al 20 di Luglio, nell’area dell’ex Rione Ceci in Via Furnari, concessa dal Centro Educativo Madonna di Loreto, porta in scena la seconda edizione della kermesse teatrale “Cu’ sti chiari i luna”. L’evento ideato dal direttore artistico e noto attore reggino Giuseppe Piromalli coadiuvato da Roberto La Grotteria, oltre a coniugare l’arte alla solidarietà, (il ricavato delle serate sarà interamente devoluto all’associazione di volontariato “Le Pantere Verdi”, gruppo di protezione civile impegnata attivamente in città), vuole riqualificare le periferie urbane attraverso un nuovo modo di pensare e di vivere gli spazi comuni, utilizzando l’arte come mezzo di intervento.

“Iniziamo a lottare l’esclusione sociale promuovendo le nostre risorse locali, i nostri talenti e i pregiati prodotti enogastronomici con un progetto itinerante che quest’anno parte dalla periferia Sud ma speriamo nelle prossime edizioni, possa coinvolgere tutte le periferie – afferma l’attore reggino Piromalli – L’associazione socioculturale BluSky Officina dell’Arte attenta alle esigenze del territorio e vicina ai giovani, darà anche l’opportunità agli artisti reggini con lo spettacolo Reggini Music Show – Nuove generazioni crescono, condotto dal giornalista Benvenuto Marra, di confrontarsi e mostrare il proprio talento entrando così in quel carnet di eventi che vedranno coinvolti noti artisti del panorama nazionale”.Si parte quindi lunedì 14 Luglio alle ore 21.30 con il Gruppo Artistico BluSky che presenta “Ora che muriu a mamma…cu si teni u papa”, commedia brillante di Maurici per la regia di Mimmo Raffa; martedì 15, la scena sarà tutta dell’attore comico Gennaro Calabrese, nota voce del talk satirico “Gli Sgommati” e reduce dal successo del suo tour teatrale “Torno a scuola”, che proporrà lo spettacolo “L’Italia vista da mille voci”; mercoledì 16 sempre alle ore 21.30 la Compagnia teatrale “Gli Improvvisati” presenta “Troppa grazie San Giuseppe”, commedia brillante di Maria Pia Battaglia per la regia di Domenica Arfuso; giovedì 17 luglio alle ore 20,30 spazio ai talenti nostrani con “#RegginiMusicShow” – Nuove generazioni crescono” e a seguire la Sagra Enogastronomica; venerdì poi alle ore 21,30 la Compagnia teatrale “Dietro le Quinte” si conquisterà la scena con la commedia “Nemici come prima” di Gianni Clementi per la regia David Amalfa; sabato il Trio Balacando in concerto “Atmosfere magiche della musica brasiliana”con Patrizia Capizzi, Pino Delfino e Michele Territo. La chiusura della kermesse è affidata domenica al Gruppo Artistico BluSky con “I turchi”, commedia brillante di Pippo Marchese per la regia di Mimmo Raffa.