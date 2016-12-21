‘ Arte in Vetrina-Silvio Vigliaturo. Oro, argento e mirra’ a Cosenza

Una quindicina di sculture inedite in vetro e oro e in vetro e argento nelle vetrine di dieci negozi di Corso Mazzini: la mostra resta aperta fino al 7 gennaio

di Daniela Bonanno Conti – Nell’ambito della seconda edizione della manifestazione Arte in Vetrina, si svolge fino al 07 Gennaio 2017 prossimo al Mab di Cosenza, la mostra dal titolo “ Arte in Vetrina-Silvio Vigliaturo. Oro, argento e mirra”. L’evento è ideato e curato da Francesca Mirabelli Giordano. La rassegna è organizzata dalla Confcommercio di Cosenza e realizzata grazie al patrocinio del Comune di Cosenza e della Camera di Commercio di Cosenza e al prezioso contributo dell ’Azienda iGreco di Cariati di Cosenza. Per l’occasione, in mostra, possiamo ammirare una serie di lavori realizzati dall’artista Silvio Vigliaturo nativo di Acri nella provincia di Cosenza ma che vive e lavora attualmente in Piemonte.

Silvio Vigliaturo, per rendere omaggio alla sua terra, ci propone una quindicina di opere inedite: ovvero sculture in vetro e oro e in vetro e argento, diffuse nelle vetrine su strada di dieci negozi di Corso Mazzini. Nelle sue opere, l’artista mette in evidenza sempre in modo metaforico la continua lotta tra gli angeli e i demoni, tra il bene e il male che da sempre si contendono le nostre esistenze.

Le opere dell’artista sono particolarmente cariche di significati e di spunti psicologici. Come possiamo notare dalle sue opere, l’artista e maestro del vetro adotta una tecnica particolare che è sempre indirizzata alla continua ricerca e sperimentazione; se anche voi volete ammirare la sua arte, l’appuntamento di Cosenza è da segnare in calendario.