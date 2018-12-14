Enorme il successo ottenuto da ‘Bohemian Rhapsody’, film dedicato alla storia dei Queen e in particolare alla figura di Freddie Mecury. Riportando i dati del box office ‘Bohemian Rhapsody’ (con Mercury interpretato da Rami Malek, candidato ai Golden Globe come “Miglior attore drammatico”) è diventato il film musicale più visto di sempre nella storia del cinema, a livello mondiale.

Con gli incassi dell’ultima settimana “Bohemian Rhapsody” ha superato il record precedentemente detenuto da “Mamma Mia!”: il film del 2008 con protagonista Meryl Streep, adattamento dell’omonimo musical basato sulle canzoni degli ABBA, si era fermato a quota 465 milioni di dollari. La pellicola che racconta l’ascesa al successo dei Queen, invece, si è spinto fino a circa 610 milioni: per la precisione, 608,7.

STM, la Scuola del Teatro Musicale di Novara, che forma professionisti del Teatro Musicale, ha voluto rendere omaggio alla storica band dei Queen, in occasione dell’uscita del film Bohemian Rhapsody, realizzando un videoclip interamente ricantato dai giovani studenti del Performing Arts Center di Novara, diretto all’allievo regista Massimiliano Perticari e coregrafato da Ilaria Suss.

Sulle note del brano, che dà anche il nome al film in uscita, distribuito dalla 20th Century Fox, gli allievi della STM hanno letteralmente invaso un mezzo di trasporto fornendo una nuova interpretazione vocale del brano. Il progetto ha coinvolto oltre 50 persone in scena e nel backstage che hanno ideato e realizzato la coreografia, le riprese e il montaggio.

La celeberrima canzone che dà il titolo al film è diventato motivo di omaggio da parte degli studenti della Scuola del Teatro Musicale di Novara che hanno dato vita ad una propria interpretazione della leggendaria “Bohemian Rhapsody”, uno dei brani più conosciuti del ‘900 e la cui gestazione e particolare creazione viene ben descritta nel film diretto da Brian Synger.

Nel video interpretato dagli studenti della Scuola del Teatro Musicale di Novara compare anche Alessia Genua, cantante e attrice reggina. In pochi giorni, il video ha spopolato sui social e in tutti i tg nazionali, superando in un lampo le 100 mila visualizzazioni. Il video dell’esibizione è diventato talmente virale da aver raggiunto addirittura il chitarrista dei Queen, Brian May, che ha condiviso il video sul proprio profilo ufficiale con tanto di complimenti: “Questi ragazzi italiani hanno brillantemente interpretato “Bohemian Rhapsody“.

IL VIDEO

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