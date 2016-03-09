‘Artists in Love’ su Sky Arte HD. Tra i registi anche il reggino Fabio Mollo

Un programma che racconta le più belle, emozionanti e intense storie d’amore tra pittori, musicisti, artisti e le loro muse.

Con la guida della star internazionale Samantha Morton e con Piero Messina, Fabio Mollo e Luca Granato.

Il programma su Sky Arte HD

Partito l’8 marzo su Sky Arte HD (canali 120 e 400) “Artists in Love”, programma in 10 episodi che racconterà le storie d’amore più romantiche, originali, appassionate, tormentate e anticonvenzionali tra pittori, musicisti, cantanti, ballerini e le loro muse. Con la guida della star di fama internazionale, Samantha Morton, ogni episodio sarà un viaggio attraverso i luoghi in cui sono nati e hanno vissuto e che hanno fatto da sfondo al loro amore.

Le sconfitte, i successi e l’amore spesso travagliato saranno raccontati anche grazie a materiali di repertorio, inediti o privati, foto e filmati originali.

Il programma sarà diretto da Piero Messina, Fabio Mollo e Luca Granato e arricchito con interviste ad esperti e storici. In una mescolanza di emozioni forti e a volte contrastanti, “Artists in Love” si focalizzerà su coppie come Johnny Cash & June Carter, Salvador Dalì & Gala, Pablo Picasso & Dora Maar, Amedeo Modigliani & Jeanne Hébuterne, Maria Callas & Aristotele Onassis, Richard Wagner & Cosima Liszt, Arthur Miller & Marilyn Monroe, Frida Kahlo & Diego Rivera, Federico Fellini & Giulietta Masina e Rudolf Nureyev & Erik Bruhn.

Il calendario delle dieci puntate

Di seguito l’ordine esatto delle puntate:

8 Marzo, Artists In Love Ep.01 – Johnny Cash & June Carter

15 Marzo, Artists In Love Ep.02 – Salvador Dalì & Gala

22 Marzo, Artists In Love Ep.03 – Pablo Picasso & Dora Maar

29 Marzo, Artists In Love Ep.04 – Amedeo Modigliani & Jeanne Hébuterne

5 Aprile, Artists In Love Ep.05 – Maria Callas & Aristotele Onassis

12 Aprile, Artists In Love Ep.06 – Richard Wagner & Cosima Liszt

19 Aprile, Artists In Love Ep.07 – Arthur Miller & Marilyn Monroe

26 Aprile, Artists In Love Ep.08 – Frida Kahlo & Diego Rivera

3 Maggio, Artists In Love Ep.09 – Federico Fellini & Giulietta Masina

10 Maggio, Artists In Love Ep.10 – Rudolf Nureyev & Erik Bruhn

La produzione Sky Arts Production Hub

“Artists in Love” è nuova produzione Sky Arts Production Hub, centro d’eccellenza europeo per la realizzazione di programmi sull’arte distribuiti a livello internazionale in tutti i Paesi in cui opera Sky, per una platea potenziale di 21 milioni di famiglie abbonate. Sky Arts Production Hub è focalizzato sulla produzione di eventi paneuropei rivolti a tutti i territori in cui opera Sky e che andranno ad aggiungersi a quelli commissionati e prodotti in ciascun paese.

Rappresenta uno dei primi grandi progetti sviluppati dalla nuova Sky ed è una prova tangibile dell’opportunità di lanciare nuovi servizi a una platea più vasta di clienti. Grazie all’integrazione, le tre Sky europee hanno messo a fattor comune le proprie forze e le proprie competenze per rafforzare la leadership di Sky nel campo dei contenuti e accelerare l’innovazione in tutti i mercati in cui opera.