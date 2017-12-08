Sull’onda della Juniores e dell’U19, anche gli Allievi regalano grande soddisfazione all’entourage bianconero. Nella prima uscita di campionato, contro il pari età del CS Lazzaro, sono arrivati subito i tre punti per la squadra allenata da mister Giuseppe Scopelliti. Punteggio finale di 8-3, dopo che la prima frazione di gioco si era chiusa sul 4-2 , frutto delle reti realizzate da Gabriele Scopelliti (doppietta), Trunfio e Campolo. Nella ripresa il punteggio è stato ulteriormente arricchito da un altro centro di Campolo a cui hanno fatto seguito Attinà, ancora Gabriele Scopelliti ed Ambrogio.

Intanto sabato la prima squadra sarà di scena sul campo del Rogit. Mister Praticò ritrova Jener, di rientro dalla squalifica, mentre dovrà fare a meno di Atkinson e Giriolo fermi ai box per infortunio. Calcio d’inizio alle ore 15:00. Proseguendo la lista degli incontri, l’U19 è chiamata alla prova di maturità nel derby contro la Futura. Le due reggine sono rispettivamente al quarto ed al quinto posto in classifica, separate da due punti appena. La Juniores proverà ad allungare in vetta nel match della prima di ritorno contro il PGS Aurora Gallico.

Fonte: Fabrizio Cantarella – Addetto Stampa Asd Cataforio