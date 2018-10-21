Marcatori:10’14”pt e 17’53”pt Morabito, 1’20”st e 17’02”st G. Laganà, 6’34”st e 7’45”st Attinà, 9’08”st Pizzino (P), 13’05”st Campolo, 15’56”st Trunfio

Asd Cataforio C5 Reggio Calabria: D. Laganà, Campolo, Labate, Scopelliti, S. Laganà, Morabito, G. Laganà, Trunfio, Attinà, Rossi, Mancuso.

Farmacia C.le Paola: Salerno, Romagno, Chianello, Pizzino, Asaroui, Bianco, Mauro.

Arbitro: Alessi di Taurianova. Crono: Pedullà di Locri.

Note- Ammoniti: Romagno (P) e Attinà (C).

Arrivano altri tre punti in campionato per l’U19 allenata da Ricardo Atkinson, facendo così seguito al 5-4 ottenuto sul campo del Bernalda una settimana fa. Il quintetto bianconero riesce ad avere la meglio contro la Farmacia Centrale Paola. Silani che si sono presentati all’appuntamento in 7 elementi ed hanno pagato la “panchina corta” specialmente nella ripresa. Padroni di casa che, dopo avere chiuso il primo tempo sul 2-0, hanno dilagato nella ripresa. Cataforio che insieme al Bisignano si trova al comando della classifica a punteggio pieno dopo due giornate.

Il primo tempo: Morabito sblocca la gara

In avvio la formazione ospite non ha concesso molto spazio all’interno della propria metà campo e si è resa minacciosa con il contropiede clamorosamente fallito da Mauro. Dal’altra parte la risposta di Attinà che a sua volta vanifica una ripartenza. Anche Simone Laganà impegna Salerno, mentre Mancuso sbarra la strada ad Asaroui con una gran parata. È Morabito a sbloccare il parziale, infilando da due passi su assist di Pippo Campolo. Risposta ospite affidata a Pizzino, mentre Attinà prova la gran girata al volo senza successo. Cataforio ora più minaccioso in avanti anche con Campolo (Salerno salva) e dal corner susseguente Morabito trova il raddoppio e la doppietta personale.

Nella ripresa è subito Gregorio Laganà a confezionare il tris, dopo le azioni nuovamente griffate Attinà e Campolo. Mancuso sale ancora in cattedra negando il gol a Chianello, mentre Attinà fallisce un altro contropiede. Il copione non cambia con Campolo che impegna Salerno prima di fornire ad Attinà l’assist per il 4-0. Trascorrono 49” e Attinà realizza direttamente da calcio di punizione. Sfida praticamente in ghiaccio per i reggini, con Paola che trova il classico gol della bandiera, di pregevole fattura, con Pizzino. Mister Atkinson inserisce Trunfio, il quale sfiora il 6-1 che invece arriverà grazie a Campolo. Ancora Trunfio pericoloso e che alla terza occasione riuscirà ad insaccare, smarcato dal tacco di Rossi. C’è spazio ancora per un paio di interventi di Demetrio Laganà, che ha sostituito tra i pali Mancuso, ed in mezzo, il gol di Gregorio Laganà (doppietta per lui), su assist di Attinà.

Al termine della gara mister Atkinson ha così commentato: “I ragazzi si stanno esprimendo alla grande, c’è tanto impegno. Non riusciamo sempre a fare ciò che vorremmo ma ci proviamo. C’è ancora tantissimo da migliorare ma questa è la strada giusta. Sicuramente siamo migliorati rispetto alla scorsa settimana. Non conoscevamo i nostri avversari ed abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo visti i pochi spazi concessi, il che ci ha costretto a cambiare i nostri piani per scardinare la loro difesa. È normale che questo aspetto richiedesse del tempo durante la partita ma ci siamo riusciti. Campolo? Lui da inizio anno si sta allenando anche con la prima squadra; sta facendo benissimo in entrambi i gruppi ed è normale che in partite come queste abbia una marcia in più. È anche vero che le qualità individuali vengono esaltate quando tutto il gruppo si esalta”.

Fabrizio Cantarella – Add. Stampa Asd Cataforio –