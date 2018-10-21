ASD Cataforio, altri 3 punti in campionato per l’under19
L'Under 19 del Cataforio supera 8-1 la Farmacia Centrale Paola e resta in vetta a punteggio pieno insieme al Bisignano dopo due giornate
21 Ottobre 2018 - 14:03 | di Eva Curatola
Marcatori:10’14”pt e 17’53”pt Morabito, 1’20”st e 17’02”st G. Laganà, 6’34”st e 7’45”st Attinà, 9’08”st Pizzino (P), 13’05”st Campolo, 15’56”st Trunfio
Asd Cataforio C5 Reggio Calabria: D. Laganà, Campolo, Labate, Scopelliti, S. Laganà, Morabito, G. Laganà, Trunfio, Attinà, Rossi, Mancuso.
Farmacia C.le Paola: Salerno, Romagno, Chianello, Pizzino, Asaroui, Bianco, Mauro.
Arbitro: Alessi di Taurianova. Crono: Pedullà di Locri.
Note- Ammoniti: Romagno (P) e Attinà (C).
Arrivano altri tre punti in campionato per l’U19 allenata da Ricardo Atkinson, facendo così seguito al 5-4 ottenuto sul campo del Bernalda una settimana fa. Il quintetto bianconero riesce ad avere la meglio contro la Farmacia Centrale Paola. Silani che si sono presentati all’appuntamento in 7 elementi ed hanno pagato la “panchina corta” specialmente nella ripresa. Padroni di casa che, dopo avere chiuso il primo tempo sul 2-0, hanno dilagato nella ripresa. Cataforio che insieme al Bisignano si trova al comando della classifica a punteggio pieno dopo due giornate.
Il primo tempo: Morabito sblocca la gara
In avvio la formazione ospite non ha concesso molto spazio all’interno della propria metà campo e si è resa minacciosa con il contropiede clamorosamente fallito da Mauro. Dal’altra parte la risposta di Attinà che a sua volta vanifica una ripartenza. Anche Simone Laganà impegna Salerno, mentre Mancuso sbarra la strada ad Asaroui con una gran parata. È Morabito a sbloccare il parziale, infilando da due passi su assist di Pippo Campolo. Risposta ospite affidata a Pizzino, mentre Attinà prova la gran girata al volo senza successo. Cataforio ora più minaccioso in avanti anche con Campolo (Salerno salva) e dal corner susseguente Morabito trova il raddoppio e la doppietta personale.
Nella ripresa è subito Gregorio Laganà a confezionare il tris, dopo le azioni nuovamente griffate Attinà e Campolo. Mancuso sale ancora in cattedra negando il gol a Chianello, mentre Attinà fallisce un altro contropiede. Il copione non cambia con Campolo che impegna Salerno prima di fornire ad Attinà l’assist per il 4-0. Trascorrono 49” e Attinà realizza direttamente da calcio di punizione. Sfida praticamente in ghiaccio per i reggini, con Paola che trova il classico gol della bandiera, di pregevole fattura, con Pizzino. Mister Atkinson inserisce Trunfio, il quale sfiora il 6-1 che invece arriverà grazie a Campolo. Ancora Trunfio pericoloso e che alla terza occasione riuscirà ad insaccare, smarcato dal tacco di Rossi. C’è spazio ancora per un paio di interventi di Demetrio Laganà, che ha sostituito tra i pali Mancuso, ed in mezzo, il gol di Gregorio Laganà (doppietta per lui), su assist di Attinà.
Il commento di mister Atkinson
Al termine della gara mister Atkinson ha così commentato: “I ragazzi si stanno esprimendo alla grande, c’è tanto impegno. Non riusciamo sempre a fare ciò che vorremmo ma ci proviamo. C’è ancora tantissimo da migliorare ma questa è la strada giusta. Sicuramente siamo migliorati rispetto alla scorsa settimana. Non conoscevamo i nostri avversari ed abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo visti i pochi spazi concessi, il che ci ha costretto a cambiare i nostri piani per scardinare la loro difesa. È normale che questo aspetto richiedesse del tempo durante la partita ma ci siamo riusciti. Campolo? Lui da inizio anno si sta allenando anche con la prima squadra; sta facendo benissimo in entrambi i gruppi ed è normale che in partite come queste abbia una marcia in più. È anche vero che le qualità individuali vengono esaltate quando tutto il gruppo si esalta”.
Fabrizio Cantarella – Add. Stampa Asd Cataforio –
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