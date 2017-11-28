Altro giro, altra corsa, altra vittoria. Le selezioni giovanili dell’Asd Cataforio, non falliscono neppure questa settimana i rispettivi appuntamenti in campionato. In particolare la Juniores si isola in vetta alla classifica; per l’U19 si tratta del terzo successo di fila.

L’Under 19 vince il derby a Paola

L’under 19 fa suo un rocambolesco derby contro la Farmacia Centrale Paola. Avanti per due lunghezze all’intervallo, in virtù delle reti di Quattrone e Sarica, nella ripresa i bianconeri subiscono il ritorno dei silani che riescono a pervenire al pareggio. Sfida riaperta ed è Cantarella che riporta in vantaggio i suoi, prima del nuovo pareggio dei locali. Botta e risposta che continuano ed ancora Cantarella si regala la doppietta personale ed il nuovo vantaggio reggino. Sul punteggio di 4-3 i ragazzi di mister Quattrone sono bravissimi a chiudere la partita, andando a segno con Palumbo per il definitivo 3-5. “I ragazzi sono stati quasi perfetti specie in difesa nel primo tempo ed una menzione particolare per Sarica, finalmente tornato ai suoi livelli. Decisiva la sua performance in tutto l’arco del match” ha così commentato mister Quattrone.

Straripante vittoria invece per la Juniores nella stracittadina contro la Ludos Vecchia Miniera. Una sfida che ha nascosto non poche insidie per i giovanotti bianconeri, abili a saper soffrire, prima di mettere il turbo e raggiungere la doppia cifra nel punteggio.

Non inganni infatti il 10-3 finale al PalaCsi di Gallina, la Ludos è stata anche avanti per 3-2, in risposta alle reti di Sarica e Barreca, prima che ancora gli stessi, trovassero nuovamente la via della rete per il 3-4 che ha deciso la prima frazione. Nella ripresa è venuto definitivamente fuori il valore tecnico della capolista, che ha colpito per 6 volte nell’ultima mezz’ora di gara, mandando in gol ancora Barreca (tripletta dell’ex per lui), Petitto, Giriolo, Attinà, Cacurri e Nucera.

“Abbiamo regalato il primo tempo ai nostri avversari, soffrendo più del dovuto le piccole dimensioni del campo anche abbastanza scivoloso. Al contrario, nella ripresa, siamo stati cinici ed attentissimi in difesa ed a tal proposito dispiace avere subito 3 gol in una sola gara, dopo averne presi 4 nelle prime 4 partite. Si, abbiamo il dato di migliore attacco e migliore difesa; sicuramente il primo fa piacere, ma sono molto attento e concentrato sul dato dei gol subiti, perché vuol dire che il lavoro svolto sta dando concretamente i suoi frutti”.

Il primato in classifica della Juniores

Numeri che si confermano anche nel primato in classifica della Juniores, concomitante al pareggio della Futura contro la Pgs Aurora Gallico e lunedì, al PalaBotteghelle, Futura e Cataforio si sfideranno nella partita che vale il primo posto.

Fonte: Fabrizio Cantarella – Addetto Stampa Asd Cataforio –