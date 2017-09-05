Continuano i movimenti di mercato in casa Cataforio. La società del presidente Sismo ufficializza infatti il ritorno in bianconero di Christian Aquilino, portiere classe ’95, nell’ultima stagione alla Polisportiva Futura, per il quale è stato operato il riscatto del cartellino. All’interno di questa operazione, è ufficiale il prestito dell classe ’93 Antonio Paviglianiti, sempre alla Futura. Paviglianiti ha difeso i pali nella passata annata del Reggio F.C. Uno scambio di portieri che conferma gli ottimi rapporti di collaborazione con la società della Polisportiva Futura.

La squadra intanto sta continuando in questi giorni con gli allenamenti mirati sia alla parte fisica sia alla parte tecnica per arrivare pronta al primo impegno stagionale, nel derby del 30 settembre di Coppa Italia proprio contro la Futura. Preparazione che continuerà anche nella terza amichevole in programma mercoledì 6 settembre.