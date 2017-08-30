L'Asd Cataforio C5 Reggio Calabria stringe una partnership con la Scuola Calcio Pro Ludis e accoglie dal calcio a undici Vincenzo Petitto per l'U19

L’unione fa la forza. È su questa linea di pensiero che l’Asd Cataforio C5 Reggio Calabria ha deciso di intraprendere un rapporto di partnership con la Scuola Calcio Pro Ludis.

Una partnership che va a rafforzare ulteriormente quelli che sono gli intenti della società del presidente Sismo, ossia puntare sui giovani e programmare a lungo termine investendo su di essi. È da queste premesse che per la stagione 2017/2018 le categorie dai primi calci fino ai 2004, rientreranno nel progetto avviato dai due sodalizi reggini.

Restando in tema di giovani, alla corte dei mister Praticò e Quattrone giunge anche, dal calcio ad undici, il laterale offensivo, classe 1999, Vincenzo Petitto, per l’U19 (foto).