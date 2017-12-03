Analizzando le immagini della sfida tra Asd Cataforio e Real Cefalù, è emerso che il tocco decisivo, con il tacco, sul bolide di Gianluca Parisi, è stato di Ricardo Atkinson. Va dunque modificata l’assegnazione del gol, non più attribuito al bravo portiere bianconero, ma al pivot brasiliano che sale così quota 10 in campionato.

Intanto arrivano le prime ufficialità di mercato. La società si sta guardando intorno al fine di puntellare una rosa che ha dimostrato già di poter essere competitiva. In uscita invece Spanò è stato ceduto in prestito oneroso alla Maestrelli, nel campionato di C1. Salutano anche i due portieri Paviglianiti (prestito con diritto di riscatto al Locri) e Maugeri al Segato ceduto a titolo definitivo. In prestito nel calcio a 11 invece ci va Eduardo Sarica; infine Gregorio Laganà viene girato sempre in prestito allo Xenium