Under 19, Juniores, Allievi e Giovanissimi: risultati e classifiche del settore giovanile bianconero del Cataforio

Che il progetto bianconero si fondasse sul settore giovanile lo si è ormai capito da tempo ed i risultati continuano a dare palesi conferme dell’ottimo operato della società del presidente Sismo.

Under 19: la corsa in campionato e in Coppa Italia

QUI U19- L’under 19, dopo avere strappato il pass per la sfida di Coppa Italia di categoria grazie alla vittoria sul Futsal Marigliano, ha osservato il turno di riposo e riprenderà ospitando l’Avis Policoro. I reggini sono reduci da 8 vittorie consecutive e saldamente al secondo posto in classifica (9 stagionali considerando la Coppa), a -1 dal Rogit capolista e con appena 28 gol subiti in 10 partite giocate, dato che identifica il reparto arretrato migliore del girone R. Riguardo la Coppa Italia, sul cammino di Iracà e compagni ci sarà la Lollo Napoli in terra campana che ha superato Bernalda.

QUI JUNIORES- Dopo aver fatto proprio lo scontro diretto con la Maestrelli, seconda in classifica, il gruppo allenato da mister Quattrone ha concesso il bis anche contro la FC Reggio, imponendosi per 8-5 (in gol Alessio Labate con un pokerissimo, oltre alle segnature di Sarica, Surace e Cacurri). A tre giornate dal termine, il Cataforio è saldamente al comando con 7 punti di vantaggio sul secondo posto, reduce da 3 vittorie consecutive, con la migliore difesa ed il primato dell’unica squadra imbattuta del girone.

Allievi: Attinà capocannoniere con 27 gol

QUI ALLIEVI- Non sbagliano neppure gli Allievi, trascinati da uno scatenato Attinà. Il capocannoniere dei reggini rifila 5 reti all’Archi Calcio (nel 10-3 della passata giornata), mentre nell’ultimo turno, esagera, con tutti e 7 i centri che hanno consentito ai suoi di superare il Lazzaro in trasferta (7-4 finale). Sono già 27 i gol per lui. Mandata agli archivi la prima di ritorno, ed ottenuta la settima vittoria consecutiva in otto partite, i baby bianconeri si preparano allo scontro diretto con la capolista Pellaro SoccerLab.

QUI GIOVANISSIMI- Note positivissime arrivano anche dal gruppo più “young” del settore giovanile del Cataforio. Tre partite disputate in campionato e tre vittorie arrivate che consentono a Scuncia e soci di condividere il primo posto con la Bernardino Cordova. Nell’ultima giornata, per la cronaca, il 7-4 contro la Reggio 2000 è arrivato grazie alle doppiette di Giuseppe e Giacomo Morabito e di Ambrogio, oltre al timbro di Toscano.