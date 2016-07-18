Asd Olympus trionfa ai campionati italiani con i suoi piccoli atleti – FOTO
Ai campionati italiani Fids di Rimini brillano le coppie dei piccoli atleti dell'Asd Olympus di Sant'Eufemia d'Aspromonte
18 Luglio 2016 - 11:08 | di Vincenzo Comi
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Ancora soddisfazioni ed elogi per l’Asd Olympus di Sant’ Eufemia d’ Aspromonte, sotto la direzione tecnica di Saverio Carbone : ai campionati italiani di categoria 2016 della Fids (federazione italiana danza sportiva) nell’edizione 2016 di sport dance a Rimini, che ha visto esibirsi 35.000 atleti, compaiono anche i successi delle coppie di piccoli atleti dell’Asd Olumpus.
Tra le medaglie conquistate spicca anche quella di bronzo ottenuta dal gruppo Show dance open/u della “Like dance” di Rosarno diretta da Marina Belfiore, che raggiunge il 3’ gradino del podio.
I piccoli atleti dell’ “Asd Olympus” si sono distinti, tra le eccellenze reggine, portando a casa importanti medaglie:
-4’ posto categoria 8/9 classe c combinata 6 danze Francesco Cavicchini e Melita Pinneri
-4’ posto categoria 8/9 classe c danze standard Francesco Cavicchini e Melita Pinneri
-5’ posto categoria 10/11 combinata 10 danze classe b2 Domenico Cutri’ e Adele Gioffre’
-7’ posto categoria 10/11 danze standard classe b2 Domenico Cutri’ e Adele Gioffre’
-6’ posto categoria 10/11 combinata 10 danze classe b3 Francesco Cutri’ e Chiara Cutri’
Una strada tutta in salita quella della danza sportiva per i nostri atleti reggini che, sicuramente, con impegno e costanza, riusciranno a realizzare i loro sogni arrivando nelle più alte classi di merito e, chi lo sa, magari rappresentando un giorno l’ Italia all’estero come atleti nazionali.
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