Ci sarà da attendere per il raggiungimento dell’obiettivo. Sarà un lasso di tempo su cui si potrà riflettere sull’egregio lavoro di squadra, ha dichiarato fiducioso il Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte, Professore Giuseppe Bombino ai microfoni di CityNow, aggiungendo come si arriverà al traguardo grazie ad una responsabilità collettiva. La commissione internazionale preposta si è presa del tempo per decretare la decisione che verrà svelata la prossima primavera.

“Un Geoparco deve comprendere un certo numero di siti geologici di particolare importanza in termini di qualità scientifica, rarità, rilevanza estetica o valore educativo. La maggior parte dei siti presenti nel territorio di un Geoparco deve appartenere al patrimonio geologico, ma il loro interesse può anche essere archeologico, naturalistico, storico o culturale.

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Le prime opere di valorizzazione del Geoparco

Questa mattina sono stati presentati in conferenza stampa presso la Residenza Universitaria di Via Roma a Reggio Calabria, le prime opere di valorizzazione del Geoparco Aspromonte, realizzate dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, con la collaborazione delle Cooperative montane, delle associazioni, delle Istituzioni e con il coinvolgimento di tutta la comunità aspromontana.

Hanno partecipato alla conferenza stampa il Presidente del Parco, Giuseppe Bombino, il Direttore, Sergio Tralongo, la Responsabile del Geoparco, Sabrina Santagati, la Responsabile della Promozione e comunicazione Chiara Parisi, il Sindaco di Roghudi, Pierpaolo Zavettieri, i ragazzi del Centro diurno laboratori sociali di Catona della Piccola Opera Papa Giovanni Onlus di Reggio Calabria.

Passerella, segnali e totem: gli interventi ultimati

Tra i vari interventi ultimati e presentati questa mattina, la passerella in legno per disabili realizzata presso il Geosito “Rocca del Drago”, segnali stradali, pannelli illustrativi e leggii, gli speciali “GeoparkStop”, Segnavia, Totem di Benvenuto, Screen per attività di educazione ambientale che narrano tutto il Geoparco Aspromonte: i lavori sono stati realizzati dalle Cooperative Montane dell’Aspromonte.

In cosa consiste “Aspromonte Geopark: Terre Migranti”? La geologia intesa come profezia dei territori determinati dagli eventi, svincolati da confini stabili, immateriali, capaci di proiettarsi nel futuro in chiave antropologica, culturale, sociale, filosofica, ambientale, umana; il geoparco non più contenuto in un perimetro fisico ma libero e aperto alle esperienze e al confronto dei popoli.