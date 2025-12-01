Assalto al portavalori sulla A2, è caccia ai ladri. Traffico ancora rallentato

Assalto al portavalori sull’A2, forze dell’ordine impegnate in un’intensa attività investigativa per identificare i malviventi, che hanno pianificato l’assalto nei minimi dettagli. Dopo aver incendiato due auto e disseminato chiodi sull’asfalto, i rapinatori hanno costretto centinaia di automobilisti a fermarsi, creando un caos lungo l’autostrada.

Le indagini sono ancora in corso, con la Polizia di Stato e altre forze dell’ordine sul posto per raccogliere prove e risalire agli autori dell’assalto. La caccia ai ladri è in pieno svolgimento e si cerca di capire come abbiano organizzato il colpo.

Intanto sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in direzione nord, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara (RC), permangono rallentamenti in fase di smaltimento.

I veicoli coinvolti nell’assalto al portavalori, fermi all’interno della galleria Vardaru (km 414,000 circa), sono stati spostati consentendo di riaprire al traffico sulla corsia di sorpasso.

La corsia di marcia è chiusa dal km 414,900 al km 412,800, per consentire il completamento delle verifiche da parte del personale Anas per garantire la piena sicurezza della circolazione.