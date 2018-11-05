Il 7 novembre, alle 16.30, presso “La Piazzetta” ad Arghillà si terrà l’assemblea pubblica promossa dalla Commissione Toponomastica del Comune di Reggio Calabria, per procedere ad un confronto con la popolazione residente e con le associazioni presenti sul territorio sulle proposte che la Commissione Toponomastica intende effettuare.

“La convocazione di questa assemblea – ha dichiarato il Presidente della Commissione Toponomastica professore Giuseppe Cantarella – costituisce un ulteriore segnale di attenzione dell’Amministrazione Comunale verso le periferie, e verso Arghillà in particolare, dove ancora è del tutto assente la toponomastica di riferimento, nell’ottica di un indirizzo complessivo della Commissione che fa della fase di ascolto delle istanze del territorio uno dei momenti più importanti della propria attività”.