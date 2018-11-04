Associazione Georgia in Calabria in visita al Museo della Magna Grecia
I georgiani che frequentano il corso di lingua italiana in biblioteca hanno visitato il Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria
04 Novembre 2018 - 18:45 | di Pasquale Romano
Prima domenica del mese di novembre, i Georgiani frequentanti il corso di lingua italiana in biblioteca tenuto dall’Associazione Georgia in Calabria hanno visitato al Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria.
“Grandi soddisfazioni, giorno dopo giorno sono sempre di più le innumerevoli attività che l’associazione organizza. Si fa sempre il possibile per rendere felice la permanenza nel territorio Reggino dei cittadini Georgiani”, le parole del referente Gianmarco Crea.
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