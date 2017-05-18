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“Atam-azienda cardioprotetta”: un corso in grado di salvare la vita

Il corso del dottor Giovanni Calogero ha abilitato i dipendenti all'uso del defibrillatore: nuovo apparecchio in arrivo per il Terminal Botteghelle

18 Maggio 2017 - 16:08 | di Eva Curatola

Corso di primo soccorso con uso del defibrillatore per i dipendenti Atam a Reggio Calabria

Presso la sala Conferenze dell’Atam il dott. Giovanni Calogero, Dirigente Medico Responsabile della Formazione Aziendale ECM  dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, ha tenuto un corso  teorico-pratico per l’abilitazione di un gruppo di dipendenti al primo soccorso cardio-rianimatorio con l’uso del defibrillatore.

“Il defibrillatore, ha esordito  il dr. Calogero , può salvare una vita. E’, infatti, strumento di facile uso indispensabile per trattare un evento drammatico come l’arresto cardiaco improvviso”. Un evento, ha ricordato, che ogni anno  colpisce in Italia circa 60 mila persone e in tutta Europa circa 700 mila. Tutti casi, ovviamente, in cui  il tempo d’intervento è limitato a cinque minuti per evitare danni celebrali. Di qui l’importanza, ha sottolineato, della disponibilità diffusa del defibrillatore”.

Il Corso si inserisce nel progetto “Atam-azienda cardioprotetta” promosso dall’Amministratore Unico Prof. Antonino Gatto che, per l’occasione, ha annunciato l’acquisto di un nuovo defibrillatore, in aggiunta a quello già in dotazione, destinato ai nuovi uffici del Terminal Botteghelle. Mentre è allo studio la possibilità di installare il  defibrillatore anche su alcuni autobus.

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