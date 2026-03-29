Athletic Palermo-Reggina: la probabile formazione amaranto

La Reggina, dopo il recupero con la Nuova Igea Virtus, scende nuovamente in campo a distanza di quattro giorni. A Barcellona Pozzo di Gotto è stata una prova dispendiosa e con la stessa intensità e identico obiettivo, bisognerà affrontare i nerorosa, quindi continuando a vincere. Mister Torrisi probabile chieda uno sforzo supplementare all’undici sceso in campo mercoledi, confermando quindi tutti o quasi gli effettivi, anche perchè per gli amaranto poi ci sarà una lunga pausa, avendo rimandato l’incontro con l’Enna.

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La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Rosario Girasole, Domenico Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana (Salandria); Edera, Mungo, Di Grazia (Ragusa); Ferraro. All. Torrisi