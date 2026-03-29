Serie D: per la Reggina un solo risultato. Il programma e la classifica

Ci si avvia verso la conclusione della stagione e ogni gara può diventare quella decisiva. Mai come quest’anno nel girone I ogni giornata assume un significato importante sia in testa che in coda dove i giochi non sono affatto decisi. La Reggina si gioca tutto sul campo della capolista Athletic Palermo. Solo una vittoria può consentire agli amaranto di continuare a sperare. Nissa in trasferta sul campo della Sancataldese.

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Il programma della giornata

Athletic Palermo – Reggina

Acireale – Sambiase

Messina – Gelbison

Nuova Igea Virtus – Favara

Savoia – Ragusa

Vigor Lamezia – Vibonese

Sancataldese – Nissa

Gela – Paternò

Enna – Milazzo (8 aprile)

La classifica