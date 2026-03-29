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Serie D: per la Reggina un solo risultato. Il programma e la classifica

Trasferta ostica per la Nissa, compito più agevole sulla carta per il Savoia

29 Marzo 2026 - 00:28 | Redazione

Pallone serie D 2025-26

Ci si avvia verso la conclusione della stagione e ogni gara può diventare quella decisiva. Mai come quest’anno nel girone I ogni giornata assume un significato importante sia in testa che in coda dove i giochi non sono affatto decisi. La Reggina si gioca tutto sul campo della capolista Athletic Palermo. Solo una vittoria può consentire agli amaranto di continuare a sperare. Nissa in trasferta sul campo della Sancataldese.

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Il programma della giornata

Athletic Palermo – Reggina

Acireale – Sambiase

Messina – Gelbison

Nuova Igea Virtus – Favara

Savoia – Ragusa

Vigor Lamezia – Vibonese

Sancataldese – Nissa

Gela – Paternò

Enna – Milazzo (8 aprile)

La classifica

  1. Athletic Palermo 54
  2. Nissa 53
  3. Savoia 51
  4. Reggina 50
  5. Nuova Igea (-5) 46
  6. Gelbison 42
  7. Sambiase 42
  8. Milazzo 42
  9. Gela (-1) 38
  10. Vigor Lamezia 36
  11. Enna 31
  12. Acireale 29
  13. Ragusa 29
  14. Vibonese 28
  15. Favara 27
  16. Sancataldese 24
  17. Messina (-14) 24
  18. Paternò 18

RegginaReggio Calabria Calcio