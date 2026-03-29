Serie D: per la Reggina un solo risultato. Il programma e la classifica
Trasferta ostica per la Nissa, compito più agevole sulla carta per il Savoia
29 Marzo 2026 - 00:28 | Redazione
Ci si avvia verso la conclusione della stagione e ogni gara può diventare quella decisiva. Mai come quest’anno nel girone I ogni giornata assume un significato importante sia in testa che in coda dove i giochi non sono affatto decisi. La Reggina si gioca tutto sul campo della capolista Athletic Palermo. Solo una vittoria può consentire agli amaranto di continuare a sperare. Nissa in trasferta sul campo della Sancataldese.
Il programma della giornata
Athletic Palermo – Reggina
Acireale – Sambiase
Messina – Gelbison
Nuova Igea Virtus – Favara
Savoia – Ragusa
Vigor Lamezia – Vibonese
Sancataldese – Nissa
Gela – Paternò
Enna – Milazzo (8 aprile)
La classifica
- Athletic Palermo 54
- Nissa 53
- Savoia 51
- Reggina 50
- Nuova Igea (-5) 46
- Gelbison 42
- Sambiase 42
- Milazzo 42
- Gela (-1) 38
- Vigor Lamezia 36
- Enna 31
- Acireale 29
- Ragusa 29
- Vibonese 28
- Favara 27
- Sancataldese 24
- Messina (-14) 24
- Paternò 18