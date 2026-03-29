Athletic Palermo-Reggina: dove e come vedere la partita degli amaranto

La Reggina torna subito in campo dopo il recupero contro la Nuova Igea Virtus, affrontando un nuovo impegno ravvicinato a soli quattro giorni di distanza. La trasferta di Barcellona Pozzo di Gotto si è rivelata intensa e dispendiosa, sia dal punto di vista fisico che mentale. Adesso, con lo stesso spirito e puntando allo stesso risultato si gioca in casa della capolista Athletic Palermo.

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