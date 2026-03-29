Athletic Palermo-Reggina: dove e come vedere la partita degli amaranto
Vietata la trasferta ai tifosi reggini, ma potranno comunque seguire l'incontro
29 Marzo 2026 - 00:44 | Redazione
La Reggina torna subito in campo dopo il recupero contro la Nuova Igea Virtus, affrontando un nuovo impegno ravvicinato a soli quattro giorni di distanza. La trasferta di Barcellona Pozzo di Gotto si è rivelata intensa e dispendiosa, sia dal punto di vista fisico che mentale. Adesso, con lo stesso spirito e puntando allo stesso risultato si gioca in casa della capolista Athletic Palermo.
Come e dove vedere la partita
RTV sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand