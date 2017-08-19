L’Asd Cataforio rende noto di avere tesserato per la stagione 2017-2018, Ricardo Da Conceicao Atkinson. Il brasiliano, conosciuto da tutti come Atkinson, ritorna in riva allo stretto dopo 8 anni, quando in Serie A2 vestiva la maglia della CADI Reggio Calabria (quella stagione terminò con 26 in 21 partite). Atkinson rappresenta sicuramente un valore aggiunto vista la sua esperienza nonché il suo livello tecnico. Una trattativa che il sodalizio reggino aveva già avviato dallo scorso dicembre e nelle ultime stagioni, Atkinson, ha giocato con il Passo Fundo (campionato brasiliano Serie Prata) realizzando 66 gol in 54 presenze, ai quali si aggiungono i 12 centri in 9 partite disputate per la prima parte della stagione attualmente in corso sempre nel torneo sudamericano.

Il calendario della prossima stagione

È stato inoltre diramato il calendario per la prossima stagione. Partenza in trasferta per Durante e compagni che se la vedranno sul parquet del Real Parco di Altofonte (Palermo) il 7 di ottobre. Primo impegno casalingo, alla seconda giornata, contro Regalbuto. Turno di riposo alla 7^giornata (18 novembre per l’andata e 3 marzo per il ritorno) prima della stracittadina dell’8°turno, contro la Polisportiva Futura; il primo derby calabrese si disputerà alla 5^giornata in casa della Farmacia Centrale Paola. Il campionato si chiuderà il 14 aprile in terra etnea, contro i catanesi neopromossi del Mascalucia; la gara di andata si disputerà invece il 12 dicembre al Pala Mazzetto e segnerà il giro di boa proprio per la prima metà del torneo che riprenderà poi nel giorno dell’Epifania. Non ci sarà alcuna sosta all’interno del girone di andata, quattro invece gli “stop” nel girone di ritorno: il 13 gennaio, il 10 febbraio, il 24 ed il 31 marzo.

Di seguito l’elenco completo delle gare