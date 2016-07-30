Attivato il collegamento tra la stazione di Locri e l’area archeologica

Un collegamento in autobus unisce la stazione ferroviaria di Locri all'area archeologica e al museo, in via sperimentale per tutto agosto

Il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano ed il Museo Archeologico Nazionale di Locri – Polo Museale della Calabria – sono lieti di comunicare che, su iniziativa dell’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Calabria, dal giorno 1 Agosto 2016 sarà attivato un collegamento a mezzo autobus tra la stazione ferroviaria di Locri (RC) e l’area archeologica ed il museo sito in C.da Marasà dello stesso comune di Locri.

Il servizio, che sarà assicurato dai pullman della Mediterranea bus del gruppo Federico, si svolgerà in via sperimentale per tutto il mese di agosto con i seguenti orari:  partenza dalla stazione F.S. per il Museo ore 09,00  partenza dal Museo per la Stazione F.S. ore 11,25

L’attivazione di tale servizio, nato dall’interlocuzione sviluppatasi nei mesi scorsi tra il Club di Territorio il Presidente Oliverio e l’Assessore Musmanno – ai quali si esprimono i più vivi ringraziamenti – , rompe di fatto l’isolamento dell’area archeologica di Locri sino ad oggi irragiungibile con i mezzi pubblici rappresentando un esempio positivo di sinergia tra l’associazionismo e l’ente pubblico.