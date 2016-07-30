Attivato il collegamento tra la stazione di Locri e l’area archeologica
Un collegamento in autobus unisce la stazione ferroviaria di Locri all'area archeologica e al museo, in via sperimentale per tutto agosto
30 Luglio 2016 - 09:39 | di Vincenzo Comi
22 Sep 1997, Locri, Italy --- Locri Epizefiri, also known as Locri Epizephyri, was an ancient town founded about 7th century BC. The theater was built in the 4th century BC not far from the ancient city, and originally had space for more than 4,500 people. Excavations have only revealed the central part of the theater. --- Image by © Atlantide Phototravel/Corbis
Il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano ed il Museo Archeologico Nazionale di Locri – Polo Museale della Calabria – sono lieti di comunicare che, su iniziativa dell’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Calabria, dal giorno 1 Agosto 2016 sarà attivato un collegamento a mezzo autobus tra la stazione ferroviaria di Locri (RC) e l’area archeologica ed il museo sito in C.da Marasà dello stesso comune di Locri.
Il servizio, che sarà assicurato dai pullman della Mediterranea bus del gruppo Federico, si svolgerà in via sperimentale per tutto il mese di agosto con i seguenti orari: partenza dalla stazione F.S. per il Museo ore 09,00 partenza dal Museo per la Stazione F.S. ore 11,25
L’attivazione di tale servizio, nato dall’interlocuzione sviluppatasi nei mesi scorsi tra il Club di Territorio il Presidente Oliverio e l’Assessore Musmanno – ai quali si esprimono i più vivi ringraziamenti – , rompe di fatto l’isolamento dell’area archeologica di Locri sino ad oggi irragiungibile con i mezzi pubblici rappresentando un esempio positivo di sinergia tra l’associazionismo e l’ente pubblico.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie