Attivo il servizio ‘Tutela ambientale’. Sempre più vicini agli automobilisti

Presso i locali in Via Possidonea n.42 a Reggio Calabria, il responsabile di “Tutela ambiente s.rl” Antonio Schiavone e il presidente dell’Automobile Club RC avvocato Santo Alfonso Martorano, hanno illustrato il servizio che si occupa e garantisce il tempestivo ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante “pulitura” dell’area interessata da sinistri stradali attraverso servizi di pronto intervento sulla rete viaria della Provincia di Reggio Calabria e della Regione Calabria e di tutte le Regioni d’Italia per le quali è autorizzata ad intervenire. Durante l’incontro, sono state anche presentate le convenzioni con le compagnie assicurative per rendere un servizio ancora più semplice e celere agli automobilisti italiani. Il servizio di “Tutela ambientale srl”, monitorato costantemente da responsabili provinciali e regionali, viene effettuato dietro richiesta telefonica gratuita al numero verde 800912626 o al numero di cellulare 3483426794. La centrale operativa attiva 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, coordina e controlla l’attività di ripristino in tempo reale della viabilità mediante la rimozione e la pulitura di tutto il materiale liquido e solido, compreso i veicoli incidentati, che viene disperso nella sede stradale e la cui presenza mette a rischio l’incolumità dell’automobilista. L’Automobile Club Reggio Calabria da sempre attenta e vicina agli automobilisti, a voce del suo presidente Martorano, rimarca l’importanza di tale servizio che renderà più sicura la circolazione stradale.