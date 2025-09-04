Intimidazione cantiere ex Cinema Orchidea, Falcomatà: ‘Atto schifoso’

“Abbiamo ricevuto un altro regalino, l’ennesimo. Una bottiglia ed una bustina con dei proiettili al cantiere del Cinema Orchidea, sul Lungomare Falcomatà, dove stiamo realizzando il nuovo Cultural Gate della Città”.

Così il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà sull’atto intimidatorio di ieri al cantiere dell’ex Cinema Orchidea sul lungomare Falcomatà.

“Un atto schifoso, vile, nauseante, che offende l’intera comunità cittadina. Ma al tempo stesso ridicolo. Perchè credo che ormai sia chiaro a tutti che queste schifezze ci fanno solo il solletico.

La mia vicinanza va agli operai, all’impresa, ai tecnici che sono quotidianamente su un cantiere che visito praticamente ogni giorno. Sono sindaco da quasi 12 anni. Ne ho viste di ogni genere in questi anni. Non ci siamo mai fermati. Anzi, il contrario. Ed anche questa volta andiamo avanti, con ancora maggiore forza e determinazione”.