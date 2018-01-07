“Solidarietà e piena vicinanza al Coordinatore regionale di Libera Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie Don Ennio Stamile, vittima nella serata di ieri di un vile atto intimidatorio”. È quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

“La comunità calabrese è ormai ampiamente consapevole dell’opera meritoria di contrasto alla criminalità organizzata, in termini culturali e di impegno civico, promossa da Libera sul nostro territorio – ha aggiunto il sindaco Falcomatà – poche settimane fa, alla presenza di don Ennio a Reggio Calabria, abbiamo presentato l’adesione di otto nuove imprese alla rete di Reggio Libera Reggio, un’iniziativa concreta, segno di speranza e di rinascita, che in questi anni ha generato sul nostro territorio un benefico effetto moltiplicatore”.