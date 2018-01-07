Atto intimidatorio a Don Ennio Stamile, Falcomatà: ‘La Calabria onesta sta dalla parte di Libera’
Il sindaco Falcomatà esprime vicinanza al coordinatore regionale di Libera dopo l'atto intimidatorio e ricorda le nuove imprese aderenti a Reggio Libera Reggio
07 Gennaio 2018 - 18:37 | di Pasquale Romano
“Solidarietà e piena vicinanza al Coordinatore regionale di Libera Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie Don Ennio Stamile, vittima nella serata di ieri di un vile atto intimidatorio”. È quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.
“La comunità calabrese è ormai ampiamente consapevole dell’opera meritoria di contrasto alla criminalità organizzata, in termini culturali e di impegno civico, promossa da Libera sul nostro territorio – ha aggiunto il sindaco Falcomatà – poche settimane fa, alla presenza di don Ennio a Reggio Calabria, abbiamo presentato l’adesione di otto nuove imprese alla rete di Reggio Libera Reggio, un’iniziativa concreta, segno di speranza e di rinascita, che in questi anni ha generato sul nostro territorio un benefico effetto moltiplicatore”.
“La Reggio onesta, la Calabria onesta, sono schierate dalla parte di Libera – ha concluso il sindaco – a Don Ennio ed alle tante associazioni che ogni giorno contribuiscono a rendere viva e vitale la rete antimafia di Libera, la vicinanza da parte dell’amministrazione comunale e metropolitana di Reggio Calabria”.
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