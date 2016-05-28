Auguri al rettore della Mediterranea Pasquale Catanoso

Oggi Sabato 28 Maggio l’Associazione Kronos augura buon compleanno al Magnifico Rettore Pasquale Catanoso dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dal 2012 a oggi ha dato sempre spazio alle iniziative studentesche, l’auspicio è quello di un sereno mandato fino al 2018.

L’Associazione Kronos “siamo onorati a fare i nostri migliori auguri ad un Rettore che oggi è il simbolo dell’intera comunità universitaria”

Info:

Pasquale Catanoso è il quinto rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il primo docente della Facoltà di Giurisprudenza della stessa Università al quale è stata conferita tale carica.

Pasquale Catanoso. Laureato in Giurisprudenza, avvocato e professore ordinario di Scienza delle Finanze, è stato direttore del Dipartimento di Scienze storiche, giuridiche, economiche e sociali (dal 2007 al 2012); fino al 2007, Presidente del Corso di Laurea in Economia presso la Facoltà di Giurisprudenza, attuale membro della Giunta della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), ha insegnato in vari Atenei: a Catanzaro, a Cosenza, a Messina, a Cassino (FR).

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