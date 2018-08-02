“È un onore e un privilegio poter celebrare il signor Eusebio Cantoni che è il primo “centenario” del quartiere di Archi.” “Il signor Eusebio è un esempio di attivismo e di attaccamento al territorio, Combattente nel secondo conflitto mondiale, dapprima tra le fila del Regio Esercito e poi con i partigiani dopo la firma dell’armistizio, nel 1949 Eusebio si sposò con la signora Giovanna Quattrone.”

A dirlo è il capogruppo del PD al comune di Reggio Calabria Antonino Castorina, che durante la celebrazione dei primi cento anni del signor Cantoni ha voluto consegnare una targa onoraria allo stesso perché questo momento cosi speciale per lui, per la sua famiglia e per tutto il quartiere di Archi non rimanesse solo un ricordo.

Durante la cerimonia di consegna, che si è svolta nella chiesa gremita non solo di semplici cittadini ma anche dei numerosi parenti del pensionato, di cui alcuni giunti anche da oltreoceano, Castorina ha voluto sottolineare come “Eusebio Cantoni durante la sua lunga esistenza, si è occupato pienamente della vita culturale e sociale di questo quartiere e per questo è motivo di vanto non solo per la sua famiglia, ma anche per tutta la.”