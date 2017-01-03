Auguri del Sindaco per i cento anni della signora Anna De Carlo

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha visitato la signora Anna De Carlo per i suoi cento anni e le ha portato gli auguri dell'Amministrazione

Ha compiuto cento anni il 1 gennaio la signora Anna De Carlo, mamma di due figli, sei nipoti e quattro pronipoti. A festeggiare con lei il centenario, oltre alla sua famiglia, anche il Sindaco Giuseppe Falcomatà che ha voluto rendere omaggio alla signora Anna. Una visita particolarmente gradita quella del Primo Cittadino che ha portato in casa di Anna De Carlo gli auguri dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità reggina.