Auguri del Sindaco per i cento anni della signora Anna De Carlo
Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha visitato la signora Anna De Carlo per i suoi cento anni e le ha portato gli auguri dell'Amministrazione
03 Gennaio 2017 - 18:16 | di Vincenzo Comi
Ha compiuto cento anni il 1 gennaio la signora Anna De Carlo, mamma di due figli, sei nipoti e quattro pronipoti. A festeggiare con lei il centenario, oltre alla sua famiglia, anche il Sindaco Giuseppe Falcomatà che ha voluto rendere omaggio alla signora Anna. Una visita particolarmente gradita quella del Primo Cittadino che ha portato in casa di Anna De Carlo gli auguri dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità reggina.
«La città di Reggio Calabria – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà – è fiera della sua centenaria concittadina, esempio di vigoria mentale e fisica, la tipica nonna calabrese che ha cresciuto i figli nel rispetto delle regole e della legalità, una donna buona, serena ed onesta. Che non sia proprio questo il segreto per vivere a lungo e bene».
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