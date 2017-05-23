Automobilismo: Domenico Morabito primo a Macerata nelle 700

Enorme soddisfazione del direttivo della scuderia “Piloti per Passione” ed in particolare del Direttore Sportivo Elisa Denisi, per l’ottimo risultato conseguito da Domenico Morabito nella seconda prova del Campionato Italiano Velocità Montagna di Sarnano-Sassotetto, 27° Trofeo Lodovico Scarfiotti.

Dopo le prove del sabato che avevano visto il pilota villese protagonista nella prima manche sull’asciutto per poi scivolare in ultima posizione nella seconda manche per la pioggia battente, in quanto sprovvisto di gomme rain; quindi tutta l’attenzione è stata rivolta alla gara.

A bordo della sua 500 gruppo 5 preparata impeccabilmente da papà Rocco, il portacolori della scuderia reggina “Piloti per Passione” di Sambatello, alla sua prima partecipazione su questo impegnativo tracciato, si è imposto sui suoi avversari con il tempo di 5.47.39 nell’unica manche di gara, guadagnando il gradino più alto del podio.

Prossimo impegno per Domenico Morabito è previsto a Castrovillari per la terza prova di campionato.

Mentre per il direttivo della scuderia “Piloti per Passione” fervono i preparativi per l’organizzazione del 2° slalom di Gambarie in programma per il 25 Giugno prossimo sul caratteristico tracciato Mannoli – Gambarie.