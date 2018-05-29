«Il circuito di gestione dell’acqua in Calabria deve essere interamente pubblico». Lo ha dichiarato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà nel corso del suo intervento alla riunione di insediamento dell’Autorità Idrica Regionale.

Parlando di fronte ai colleghi sindaci calabresi, Falcomatà ha indicato gli obiettivi da perseguire dopo la nascita del nuovo organismo regionale. «Più attenzione ai costi di gestione ed esercizio – ha spiegato il primo Cittadino – che ricadono sulle tariffe per i Comuni e i cittadini, e pubblicizzazione dell’intero circuito di gestione».