Avis, il presidente Romeo: ‘E’ davvero emergenza’

“In piena stagione estiva ci ritroviamo purtroppo a dover lanciare un allarme per la carenza di sangue donato. L’emergenza che avevamo tentato di scongiurare con i nostri ripetuti appelli purtroppo si sta concretizzando.

Proprio per prevenire questa situazione – ha spiegato il presidente dell’Avis comunale di Reggio Calabria Antonio Romeo – nelle scorse settimane avevamo sensibilizzato i nostri soci Avis affinchè donassero prima di partire per le vacanze e avevamo invitato i nuovi aspiranti a recarsi in sede e a non farsi scoraggiare dal caldo. Purtroppo ad oggi dobbiamo registrare una carenza di partecipazione molto significativa che genera una situazione preoccupante in un contesto sanitario già in forte difficoltà nel nostro territorio. Tutto ciò, unitamente ai nostri donatori – ha proseguito il presidente Romeo – ci fa sentire responsabili, oggi come ogni giorno dell’anno, della mancata possibilità di cura che spesse volte si traduce nel salvataggio della vita di molti pazienti. E’ una sfida gravosa rispetto alla quale non ci possiamo sottrarre, non possiamo permetterci di avere tentennamenti nonostante il caldo e le meritate ferie; una sfida che, ancora una volta, solo insieme possiamo vincere. Ribadiamo di essere meri portavoce di coloro che soffrono e ricordiamo ancora una volta che anche quest’anno siamo aperti per ferie tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 11 presso la nostra sede al numero 585 del corso Garibaldi. La donazione del sangue – ha spiegato il presidente Romeo – è un atto di grande responsabilità, oltre che di civiltà, dal momento che il sangue è di fatto un farmaco salva-vita, irriproducibile in laboratorio, che può essere reperito per cure ed interventi solo grazie la gesto volontario dei donatori. Il nostro – ha concluso il presidente dell’Avis comunale di Reggio Calabria Antonio Romeo – è dunque un appello per la vita”.