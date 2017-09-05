Avviati i lavori di messa in sicurezza e manutenzione stradale di vico Ferruccio
Allargamento della carreggiata e nuovo collegamento tra via Sbarre Centrali e viale Laboccetta: avviati i lavori attesi da anni
05 Settembre 2017 - 11:06 | di Vincenzo Comi
Sono stati avviati nella giornata di ieri i lavori per la messa in sicurezza e la manutenzione stradale di vico Ferruccio, passante di collegamento tra la via Sbarre Centrali ed il quartiere di Ciccarello, nella zona sud della città.
I lavori e il collegamento con viale Laboccetta
L’intervento, la cui copertura finanziaria è assicurata con fondi del bilancio comunale, servirà a decongestionare un’area storicamente in sofferenza dal punto di vista della viabilità. La carreggiata stradale, attualmente interrotta a metà in una zona sterrata, sarà allargata di circa 2 metri e sarà completato il collegamento tra via Sbarre centrali con viale Laboccetta.
A dare notizia dell’avvio dei lavori, molto atteso dai cittadini residenti in quell’area, in una nota congiunta il vicesindaco Armando Neri e il consigliere delegato alle manutenzioni stradali Filippo Burrone, entrambi presenti per un sopralluogo durante le operazioni di sbancamento.
«Vico Ferruccio – hanno spiegato – rappresenta un collegamento molto importante per la viabilità di due quartieri ad alta densità abitativa come Sbarre e Ciccarello. L’intervento, fortemente voluto dal sindaco Falcomatà, era atteso da anni e finalmente, nel giro di un mese, al termine dei lavori, i cittadini di quest’area avranno un nuovo importante sbocco per la viabilità interna».
«L’apertura della nuova arteria stradale – continua la nota – risulta strategica anche per una questione di sicurezza. Lo scorso anno un piccolo incendio in una abitazione, per fortuna poi prontamente contenuto dai Vigile del Fuoco, aveva messo in evidenza tutti i limiti della viabilità di quell’area. L’apertura del collegamento tra Sbarre e viale Laboccetta e l’allargamento della carreggiata stradale risulta quindi decisivo per il passaggio dei mezzi di sicurezza. Un motivo in più per essere soddisfatti dell’avvio di questo intervento atteso da tempo».
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