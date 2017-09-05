Allargamento della carreggiata e nuovo collegamento tra via Sbarre Centrali e viale Laboccetta: avviati i lavori attesi da anni

Sono stati avviati nella giornata di ieri i lavori per la messa in sicurezza e la manutenzione stradale di vico Ferruccio, passante di collegamento tra la via Sbarre Centrali ed il quartiere di Ciccarello, nella zona sud della città.

I lavori e il collegamento con viale Laboccetta

L’intervento, la cui copertura finanziaria è assicurata con fondi del bilancio comunale, servirà a decongestionare un’area storicamente in sofferenza dal punto di vista della viabilità. La carreggiata stradale, attualmente interrotta a metà in una zona sterrata, sarà allargata di circa 2 metri e sarà completato il collegamento tra via Sbarre centrali con viale Laboccetta.

A dare notizia dell’avvio dei lavori, molto atteso dai cittadini residenti in quell’area, in una nota congiunta il vicesindaco Armando Neri e il consigliere delegato alle manutenzioni stradali Filippo Burrone, entrambi presenti per un sopralluogo durante le operazioni di sbancamento.

«Vico Ferruccio – hanno spiegato – rappresenta un collegamento molto importante per la viabilità di due quartieri ad alta densità abitativa come Sbarre e Ciccarello. L’intervento, fortemente voluto dal sindaco Falcomatà, era atteso da anni e finalmente, nel giro di un mese, al termine dei lavori, i cittadini di quest’area avranno un nuovo importante sbocco per la viabilità interna».