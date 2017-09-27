Ultimati i lavori di Vico Ferruccio, attivo da oggi il nuovo collegamento tra Sbarre e Modena – Ciccarello
Ultimati i lavori del passante che collega via Sbarre Centrali al quartiere Modena-Ciccarello: la nuova strada, più larga di due metri, è aperta al traffico
27 Settembre 2017 - 11:27 | di Vincenzo Comi
Sono stati ultimati nella giornata di ieri i lavori per il completamento di vico Ferruccio, passante di collegamento tra la via Sbarre Centrali ed il quartiere di Modena – Ciccarello nella zona sud della Città.
L’intervento, finanziato con fondi del bilancio comunale, era stato avviato lo scorso 4 settembre ed è stato completato in anticipo rispetto ai tempi previsti. La nuova strada, più larga di due metri rispetto alla precedente, che risultava incompleta in quanto interrotta nella parte centrale, è stata aperta da oggi al traffico veicolare. L’intervento, molto atteso dai cittadini, servirà a decongestionare un’area storicamente in sofferenza dal punto di vista della viabilità, consentendo ai residenti dei quartieri di Sbarre e Ciccarello un nuovo collegamento interno.
Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, dal vicesindaco Armando Neri, entrambi presenti per il sopralluogo di inizio lavori lo scorso 4 settembre, e dal Consigliere delegato alle manutenzioni stradali Filippo Burrone che ha ricordato l’impegno dell’Amministrazione “per rispondere in maniera tempestiva e puntuale alle esigenze sottolineate dai cittadini in tema di viabilità”.
“Salutiamo con soddisfazione questo risultato – ha ricordato Burrone – la nuova strada rappresenta un passo in avanti importante anche sotto il profilo della sicurezza, consentendo ai mezzi di soccorso di raggiungere prontamente le tante abitazioni che insistono in quell’area”.
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