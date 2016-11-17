Avvio consegne contenitore del vetro: si riparte da Gallina

Il nuovo servizio è stato presentato ieri, mercoledì 16 novembre alle ore 16:30 presso il Parco Botteghelle “Federica Cacozza” di viale Calabria, alla presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà, dell’Amministratore Delegato di AVR Claudio Nardecchia, dell’Assessore Antonino Zimbalatti, del Presidente del Consiglio comunale Demetrio Delfino e della Dirigente del Settore Ambiente Loredana Pace. In quell’occasione sono stati diffusi i dati sui risultati raggiunti e sono stati informati i cittadini sulle modalità del nuovo servizio, che ha preso avvio con le consegne dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata porta a porta, che si terranno a partire da OGGI 17 NOVEMBRE (DOMENICA ESCLUSA) DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00 presso l’AREA PARCHEGGIO Terminale Bus ATAM di Largo Botteghelle. Contestualmente al nuovo avvio, nelle zone di Sbarre, Ferrovieri-Gebbione e del quartiere di S. Giorgio Extra, è stata introdotta un’altra importante novità: la raccolta differenziata e selettiva del vetro. Con lo slogan “Per non restare indietro DifferenziAMO anche il vetro!” Si consegnerà infatti, all’interno del kit, anche un nuovo mastello di colore verde, che contribuirà al miglioramento della raccolta differenziata. Il vetro se ben selezionato è riciclabile all’infinito, perché riciclandolo si riducono le emissioni di polveri nocive ed anidride carbonica, si tagliano i consumi di energia e si risparmiano preziose materie prime. E soprattutto perché la raccolta differenziata del vetro contribuisce a contenere i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, con benefici economici per i cittadini.

Il mastello verde e le consegne a Gallina

Questo nuovo mastello, verrà consegnato, parallelamente, anche nelle zone in cui il servizio di raccolta porta a porta è già attivo, AVR sarà nuovamente presente in tutte quelle zone, con le consegne del contenitore verde per la raccolta del vetro. Si ripartirà, come fatto in precedenza, dal quartiere di Gallina, che già nel 2015 ha risposto molto bene, mostrando la grande partecipazione dei cittadini, sia al momento delle consegne che successivamente all’avvio del servizio di raccolta.

I cittadini potranno recarsi, quindi, a partire da lunedì 21 novembre e per tutta la settimana, sino al 26 novembre, presso la sede del Municipio (ex circoscrizione) dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, e richiedere il nuovo contenitore del vetro. I cittadini dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del contenitore, della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità. È possibile effettuare il ritiro anche per gli utenti non in possesso di tessera sanitaria dell’iscritto Ta.ri. purchè muniti di propria tessera sanitaria (o Codice Fiscale) e documento. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento. Si precisa che il servizio di raccolta con questo nuovo contenitore del vetro partirà da gennaio. Sino ad allora i cittadini dovranno seguire il calendario attuale senza il mastello del vetro.

Il calendario delle consegne nelle altre zone

Inoltre informiamo tutti i cittadini che le consegne di tale contenitore continuerano nelle altre zone nei giorni indicati dal seguente calendario (passibile di modifiche):

ZONA PELLARO (Sede della Circoscrizione): dal 28 novembre al 3 dicembre 2016

ZONA RAVAGNESE (Sede della Circoscrizione): dal 5 al 10 dicembre 2016

ZONA ARCHI (Ex Caserma dei Carabinieri, Sede della Circoscrizione): dal 12 al 17 dicembre 2016

ZONA GALLICO (Parco della Mondialità): dal 19 al 23 dicembre 2016

ZONA CATONA (Sede Associazione “Nuova Solidarietà”): dal 19 al 23 dicembre 2016

ZONA S. CATERINA (Stazione Ferroviaria di S. Caterina): dal 19 al 23 dicembre 2016

Quindi continuiamo su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria!

Informazioni e contatti

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.