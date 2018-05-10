Avvio servizio di raccolta differenziata porta a porta nei quartieri del Centro Storico e di Pineta Zerbi, Eremo e Tremulini
Dal 13 maggio parte il porta a porta nel Centro storico e dal 14 a Pineta Zerbi, Eremo e Tremulini: orari di esposizione, contenitori e incontri informativi
10 Maggio 2018 - 13:26 | di Eva Curatola
DALLA PROSSIMA SETTIMANA verrà avviato il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta nei quartieri del Centro Storico e di Pineta Zerbi, Eremo e Tremulini. Dopo la prima fase di consegna dei nuovi contenitori, si procederà rimuovendo i cassonetti presenti nelle zone interessate dal servizio ed avviando questa nuova fase di raccolta.
Il servizio parte nel Centro Storico
DA DOMENICA 13 MAGGIO 2018 NEL QUARTIERE DEL CENTRO STORICO i cittadini coinvolti dovranno esporre i propri contenitori o sacchetti (a seconda della tipologia di rifiuto), se pieni, su strada pubblica, ENTRO LE ORE 21:00.
Mentre DA LUNEDÌ 14 MAGGIO 2018 NEL QUARTIERE DI PINETA ZERBI – TREMULINI – EREMO i cittadini coinvolti dovranno esporre i propri contenitori, se pieni, su strada pubblica, ENTRO LE ORE 12:00.
Secondo i calendari distribuiti, si inizierà con la raccolta dell’organico. Per i rifiuti organici ricordiamo ai cittadini di usare, all’interno del mastello marrone, una busta biodegradabile e compostabile riconoscibile da uno dei marchi riportati anche nel dizionario dei rifiuti, distribuito all’interno del kit dei contenitori.
AVR, in accordo con l’Amministrazione Comunale, garantirà anche nelle prossime settimane la consegna di tali contenitori. La sede di consegna a disposizione dei cittadini rimarrà il LIDO COMUNALE DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00.
Gli incontri informativi con la cittadinanza
Parallelamente all’avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta, continuano gli incontri informativi alla cittadinanza, grazie alla collaborazione delle tante realtà associative e non solo, presenti sul nostro territorio. Lunedì 14 maggio dalle ore 17:30 all’AUDITORIUM LUCIANUM “DON MIMMO GERACI”, la FONDAZIONE LUCIANUM ha organizzato un incontro a cui parteciperà l’Amministrazione Comunale ed AVR per creare un’altra occasione di sensibilizzazione ed informazione sul nuovo servizio di raccolta messo in campo anche nelle zone del centro cittadino.
Un altro appuntamento si svolgerà giovedì 17 maggio dalle ore 17:30 organizzato in collaborazione con l’Accademia del Tempo Libero, presso l’auditorium presente in Via Giuseppe Melacrino, 34.
Quindi si continua su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria!
Per ulteriori informazioni potete consultare l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.
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