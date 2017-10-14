L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha inserito la Giacinto Callipo conserve alimentari nell'elenco delle aziende con rating di legalità

L’autorità garante della concorrenza e del mercato ha inserito la Giacinto Callipo conserve alimentari spa di Maierato (Vv) nell’elenco delle aziende nazionali con rating di legalità.

Il plauso della Fai Cisl

“Una bellissima notizia per tutto l’agroalimentare e l’economia del territorio – dichiara la segreteria della Fai Cisl di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia – per la quale esprimiamo grande soddisfazione. Un rating di legalità che consolida il ruolo e il prestigio della Callipo, in Calabria, in Italia, come in Europa e nel mondo. Un’azienda sana, virtuosa, presidio ed esempio di legalità, con la quale – aggiunge la Fai Cisl – da tempo collaboriamo condividendo percorsi di crescita a favore della tutela del lavoro come elemento essenziale di una economia sana e sostenibile.

Da anni, infatti – sottolinea la Fai Cisl – con la Callipo, abbiamo sviluppato responsabili relazioni sindacali volte al riconoscimento del premio di produttività e allo sviluppo della contrattazione di secondo livello, elemento imprescindibile per lo sviluppo dell’intero comparto agroalimentare nel rispetto delle sue peculiarità come delle potenzialità rispetto a tutto il quadro economico.

Il modello aziendale come esempio per il comparto

Esprimiamo il nostro plauso all’azienda per il prestigioso riconoscimento, certi che il modus operandi di questa realtà industriale sia da esempio per il miglioramento delle condizioni del lavoro e dell’impresa agroalimentare nel nostro territorio , con la convinzione e l’auspicio – conclude la Fai Cisl – che il modello aziendale della Callipo sia da stimolo per le altre realtà e per lo sviluppo della contrattazione aziendale di secondo livello in tutto il comparto in grado di far dispiegare tutte le potenzialità dell’economia agroalimentare”.