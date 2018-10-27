“Mi congratulo con la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto, presieduta dal consigliere regionale Domenico Battaglia, per l’eccellente lavoro svolto e l’importante risultato conseguito circa la presa d’atto del protocollo d’intesa per l’istituzione del Bacino dello Stretto. Si tratta di un nuovo fondamentale tassello nella più ampia e complessa opera di rafforzamento dei processi di conurbazione fra le due sponde dello Stretto che traccia con fiducia e in chiave innovativa le traiettorie del futuro di questo importantissimo segmento del Mezzogiorno”.

E’ quanto afferma l’assessore alle Politiche europee, Pon Metro e Smart City del Comune di Reggio Calabria, Giuseppe Marino, che aggiunge: “Tale deliberazione, inoltre, costituisce un passaggio importante nel percorso di istituzione dell’Agenzia dei trasporti dello Stretto che consentirà l’autonomia programmatoria e gestionale del sistema dei collegamenti e l’integrazione del trasporto pubblico locale tra le due sponde calabrese e siciliana. Voglio ringraziare il Presidente Oliverio ed il consigliere regionale Battaglia per aver subito compreso e sostenuto l’idea avanzata dall’amministrazione comunale di Reggio Calabria e per aver condotto con impegno e autorevolezza questo delicato quanto irrinunciabile processo di sviluppo, che tocca da vicino un asset strategico e di vitale importanza per il rilancio dei nostri territori. E’ su questa strada che intendiamo proseguire, rinsaldando ulteriormente quelle forti sinergie istituzionali che fino ad oggi ci hanno consentito di raggiungere risultati che solo fino a qualche anno fa sembravano impensabili. La conurbazione fra le due sponde dello Stretto smette di essere qualcosa di ideale e fumoso per diventare, passo dopo passo, concreta realtà. Questo nuovo step ne è la riprova, rappresentando l’avanzamento di un percorso che può essere definito a pieno titolo rivoluzionario per l’area dello Stretto e per il sistema del trasporto pubblico con evidenti ricadute positive per l’utenza e l’intera collettività. Il sogno di un biglietto unico del Tpl nello Stretto oggi è ancora più vicino”.