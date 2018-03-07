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Bagaladi, l’Ente Parco presenta dati su ‘campionamento Trota Autoctona’

Giovedì 8 marzo in Sala Consiliare i dati di un anno di campionamento sulla trota autoctona, promosso da Ente Parco dell'Aspromonte e Università di Messina

07 Marzo 2018 - 15:14 | di Eva Curatola

Bagaladi, comune dell'Aspromonte dove si trova la chiesa di San Teodoro Martire con l'Annunciazione di Gagini

Giovedì 8 marzo alle ore 17 presso la Sala Consiliare del Municipio di Bagaladi, si terrà un’assemblea pubblica nella quale verranno illustrati i dati del “campionamento in zona” sulla “trota autoctona”, durati un anno, promossi in collaborazione dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e l’Università di Messina.

Saranno presenti il Responsabilità del Servizio Biodiversità dell’EPNA, Antonino Siclari, e i Professori Domenico Trombetta e Fabio Marino dell’Università di Messina i cui gruppi di ricerca hanno svolto le opportune indagini conoscitive.

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