Bagaladi, l’Ente Parco presenta dati su ‘campionamento Trota Autoctona’

Giovedì 8 marzo alle ore 17 presso la Sala Consiliare del Municipio di Bagaladi, si terrà un’assemblea pubblica nella quale verranno illustrati i dati del “campionamento in zona” sulla “trota autoctona”, durati un anno, promossi in collaborazione dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e l’Università di Messina.

Saranno presenti il Responsabilità del Servizio Biodiversità dell’EPNA, Antonino Siclari, e i Professori Domenico Trombetta e Fabio Marino dell’Università di Messina i cui gruppi di ricerca hanno svolto le opportune indagini conoscitive.