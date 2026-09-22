Minacce di morte e richieste di denaro ai familiari: un arresto nel reggino
Le manette sono scattate a seguito della denuncia presentata dalla parte offesa, che ha riferito di essere da tempo vittima di condotte persecutorie e intimidatorie
22 Settembre 2026 - 15:28 | Comunicato stampa
La Polizia di Stato ha arrestato un uomo originario di Montebello Ionico, ritenuto responsabile di atti persecutori e minacce nei confronti dei familiari.
L’`arresto è stato eseguito dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Roghudi-Condofuri a seguito della denuncia presentata dalla parte offesa, che ha riferito di essere da tempo vittima di reiterate condotte persecutorie e intimidatorie, principalmente riconducibili a insistenti richieste di denaro.
Le minacce di morte
Secondo quanto emerso dalle attività investigative, I’uomo avrebbe rivolto alla donna esplicite minacce di morte nel caso in cui si fosse rifiutata di consegnargli il denaro richiesto.
L’immediato avvio delle attività investigative da parte dei poliziotti del Commissariato ha consentito di ricostruire il quadro delle condotte contestate e di procedere all’arresto dell’uomo.
Le indagini preliminari
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, nei confronti dell’indagato opera il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.
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