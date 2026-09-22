Per Reggina-Nuova Igea, al Granillo anche il patron Claudio Lotito?

“Il nostro presidente ci segue e controlla tutto, non solo guardando le partite, ma chiedendo informazioni anche durante la settimana“. Così mister Marchionni, qualche giorno fa, aveva risposto in conferenza stampa a una domanda sulla presenza e sulla vicinanza di Claudio Lotito alla Reggina. Il patron amaranto segue dunque con attenzione il percorso della squadra e domenica potrebbe farlo direttamente dagli spalti del Granillo. La sfida contro la Nuova Igea rappresenta infatti il primo vero scontro diretto della stagione e, per l’occasione, è molto probabile la presenza di Lotito allo stadio per vedere dal vivo, per la prima volta, la squadra costruita in estate.

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La Reggina arriva all’appuntamento forte di un avvio praticamente perfetto: quattro vittorie in altrettante giornate, tredici gol realizzati, nessuna rete subita e primo posto in classifica a punteggio pieno. Di fronte ci sarà la Nuova Igea, distante appena due punti e protagonista a sua volta di un ottimo inizio di campionato.

Un confronto che può già offrire indicazioni importanti sugli equilibri del girone. Per gli amaranto sarà l’occasione per dare continuità a una partenza brillante e lanciare un altro segnale alle dirette concorrenti. Con il possibile arrivo di Lotito al Granillo, ci sarà anche una motivazione in più per provare a trasformare il primo big match della stagione nell’ennesima conferma.