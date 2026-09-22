Rosalì si prepara alla ‘serata del Cinghiale’: tra sapori della tradizione e musica

Sapori della tradizione, musica popolare e solidarietà. Rosali si prepara ad accogliere la serata del Cinghiale, in programma sabato 10 ottobre 2026, a partire dalle ore 20, in Piazza Chiesa.

L’iniziativa vede coinvolti l’Associazione “In Cammino”, la Parrocchia Santa Maria d’Itria di Rosali e i Cinghialai di Santa Maria di Rosali. Una serata pensata per riunire la comunità – e non solo – attorno alla tavola e alle tradizioni popolari del territorio.

Serata del Cinghiale a Rosalì

Protagonista dell’appuntamento sarà naturalmente il cinghiale, proposto in diverse preparazioni.

Il menu annunciato dagli organizzatori comprende mezze maniche al ragù o alla paesana di cinghiale, cinghiale al ragù, alla paesana e al forno, polpette di cinghiale al ragù e olive ripiene con carne di cinghiale.

A completare la proposta ci saranno il contorno di patate e, come dolce, pane e Nutella. È prevista anche una bevanda inclusa.

In alternativa, per non lasciare nessuno a pancia vuota, sarà possibile optare per il più tradizionale panino con salsiccia e patate.

Una proposta che punta ai sapori più semplici della cucina popolare e sulle ricette legate alla tradizione.

Musica e tarantella in Piazza

La serata non sarà dedicata soltanto alla gastronomia. In programma anche un raduno di tarantella con diversi ospiti.

Sul palco saranno presenti Peppe Borgia, Stefano Mammone e Nicola Bruni, insieme ad Alessia e Alessio Violante, per accompagnare la festa con musica, balli e ritmi della tradizione calabrese.

La serata del Cinghiale diventerà così anche un’occasione di incontro per Rosali e per quanti vorranno raggiungere il quartiere per trascorrere una serata all’insegna della convivialità.

L’iniziativa avrà inoltre una finalità solidale: il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Parrocchia Santa Maria d’Itria di Rosali per le necessità della comunità parrocchiale.