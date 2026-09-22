Rosalì si prepara alla ‘serata del Cinghiale’: tra sapori della tradizione e musica
Una serata dedicata alla cucina a base di cinghiale, accompagnata da musica popolare e tarantella
22 Settembre 2026 - 14:39 | di Redazione
Sapori della tradizione, musica popolare e solidarietà. Rosali si prepara ad accogliere la serata del Cinghiale, in programma sabato 10 ottobre 2026, a partire dalle ore 20, in Piazza Chiesa.
L’iniziativa vede coinvolti l’Associazione “In Cammino”, la Parrocchia Santa Maria d’Itria di Rosali e i Cinghialai di Santa Maria di Rosali. Una serata pensata per riunire la comunità – e non solo – attorno alla tavola e alle tradizioni popolari del territorio.
Serata del Cinghiale a Rosalì
Protagonista dell’appuntamento sarà naturalmente il cinghiale, proposto in diverse preparazioni.
Il menu annunciato dagli organizzatori comprende mezze maniche al ragù o alla paesana di cinghiale, cinghiale al ragù, alla paesana e al forno, polpette di cinghiale al ragù e olive ripiene con carne di cinghiale.
A completare la proposta ci saranno il contorno di patate e, come dolce, pane e Nutella. È prevista anche una bevanda inclusa.
In alternativa, per non lasciare nessuno a pancia vuota, sarà possibile optare per il più tradizionale panino con salsiccia e patate.
Una proposta che punta ai sapori più semplici della cucina popolare e sulle ricette legate alla tradizione.
Musica e tarantella in Piazza
La serata non sarà dedicata soltanto alla gastronomia. In programma anche un raduno di tarantella con diversi ospiti.
Sul palco saranno presenti Peppe Borgia, Stefano Mammone e Nicola Bruni, insieme ad Alessia e Alessio Violante, per accompagnare la festa con musica, balli e ritmi della tradizione calabrese.
La serata del Cinghiale diventerà così anche un’occasione di incontro per Rosali e per quanti vorranno raggiungere il quartiere per trascorrere una serata all’insegna della convivialità.
L’iniziativa avrà inoltre una finalità solidale: il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Parrocchia Santa Maria d’Itria di Rosali per le necessità della comunità parrocchiale.
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