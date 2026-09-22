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Ponte sullo Stretto, Salvini: ‘Iter in fase molto avanzata’

Il ministro conferma l’obiettivo di far partire i cantieri nel 2026. Attesa la nuova delibera del Cipess

22 Settembre 2026 - 14:31 | Comunicato stampa

salvini reggio calabria agosto

L’iter del Ponte sullo Stretto “è in fase molto avanzata”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in visita a InnoTrans a Berlino, ricordando che “il passaggio finale spetterà alla Corte dei Conti, che ovviamente è un organismo indipendente”.

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Il ministro ha aggiunto che al momento non c’è ancora una data per la prossima riunione del Cipess, che dovrà mettere a punto una nuova delibera dopo i rilievi della Corte dei Conti.

Ma “per me l’obiettivo” di far partire i cantieri “è sempre il 2026”.

Fonte: Ansa Calabria

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