Ballarino, l’appello ai tifosi e poi: ‘State attenti, c’è chi mette zizzanie’

Erano 3000 i tifosi della Reggina presenti al Granillo per la semifinale dei play off. Non tantissimi rispetto a quello che si ipotizzava e la speranza che per la finale contro la Scafatese possa esserci una maggiore affluenza.

“I tifosi che arrivano allo stadio sono sempre i benvenuti, i 3000 con la Vibonese rappresenta lo zoccolo duro e nella giornata in cui pagavano tutti. Certamente mi piacerebbe avere più presenze al Granillo, ma perchè questi ragazzi se lo meritano, ma anche questa società se lo merita. Invito il popolo amaranto a stringersi attorno a tutti noi per spingerci verso il professionismo.

Quando sono arrivati alcuni tifosi al Sant’Agata sabato mattina io non c’ero. Però voglio dire qualcosa ai ragazzi della Curva che fino ad oggi sono stati immensi: non lasciatevi trascinare da sirene, perchè nessuno può costringermi a non superare lo stretto. Stringiamoci tutti perchè insieme possiamo raggiungere qualsiasi risultato, se arriva qualche sirena che cerca di mettere zizzanie, sicuramente non vuole il bene della Reggina”.