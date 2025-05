Reggina: Ballarino non accetta la parola fallimento e parla di futuro con Trocini

Lungo intervento del patron Ballarino a RadioVideotouring. Risponde alla domanda sul campionato perso a vantaggio del Siracusa, se può essere ritenuto un fallimento rispetto all’obiettivo unico da raggiungere: “Un fallimento il secondo posto? Una società che si prefigge di costruire una squadra per vincere il campionato, si conquistano 81 punti e non ci si riesce per un solo punto, non credo possa ritenersi un fallimento. Certamente è stato disputato un campionato importante, alla pari di Trapani, Catania l’anno prima, il Bari. La differenza è che negli anni precedenti queste compagini erano da sole, quest’anno eravamo in due e il punticino ha fatto la differenza”.

La conferma Trocini

“Noi vogliamo ripartire da mister Trocini, poi chiaramente dovrà essere d’accordo anche lui. Bruno vuole bene a Reggio Calabria, Bruno vuole bene a questo gruppo, alla società. Se la squadra ha fatto quello che ha fatto, è perchè tutte le componenti si sono trovate nella stessa direzione. Le percentuali che rimanga credo siano altissime, dagli errori del passato nostri e di Bruno, quest’anno è stato fatto certamente qualcosa di diverso, tutti sbagliamo, succede in ogni famiglia. Trocini dall’inizio? Quando si fanno delle scelte, vanno giudicate nel momento in cui si fanno, non è detto che avendo Trocini dall’inizio sarebbero arrivati risultati diversi, dico che è arrivato al momento giusto”.