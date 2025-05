Reggina, Ballarino: ‘Il ripescaggio? Siamo pronti, vi dico tutto’

"Non si può più scherzare dopo i casi di Turris e Taranto, altrimenti la serie C diventa una barzelletta"

Il giorno dopo la vittoria sulla Vibonese, il patron Ballarino interviene a RadioVideotouring. Il primo passaggio e sull’obiettivo e il ripescaggio: “Ci siamo posti un obiettivo all’inizio dell’anno che è quello di raggiungere la serie C. Le abbiamo provate tutte, siamo arrivati a un punto dalla promozione, complimenti al Siracusa. Adesso ci rimane la possibilità di poterlo fare attraverso i play off, ma non c’è certezza, sicuramente dobbiamo vincerli a prescindere da chi avremo di fronte. La Scafatese è una bella squadra. A inizio stagione si pensava potessero lottare fino alla fine ma noi e il Siracusa abbiamo fatto il vuoto, ma ripeto, abbiamo un obiettivo.

Non dobbiamo avere rimpianti e quindi bisogna provarle tutte, in questo caso vincere il play off. Questa è una squadra che va in campo da un anno sapendo che non può fare altri risultati se non la vittoria. Finisce la stagione regolare la settimana scorsa, si perde il campionato per un punto, ma questo gruppo ha ritrovato forza e carattere dopo una settimana nuovamente pronta a battagliare grazie al lavoro di tutti, nessuno escluso, compresi i giornalisti. Il messaggio di voler stare tutti insieme è stato accolto dalla squadra. La caratteristica più importante è lo spirito di gruppo, ci si sente come in una famiglia, siamo un unico corpo.

Per il ripescaggio noi ci siamo. Sono abituato a programmare ogni azione che faccio, non potevo aspettare l’evento finale. Gia da una settimana stiamo lavorando, siamo alla parte finale e stiamo aspettando solamente di vincere il play off e quindi sperare di essere ripescati. Non conosco i conti delle altre società, ma è chiaro quello che sta facendo la Lega tra indice di liquidità e fideiussioni. Certamente non si può più scherzare dopo i casi di Turris e Taranto, altrimenti la serie C diventa una barzelletta.