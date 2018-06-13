E’ emozionato ma pronto a calcare il palco del teatro “Cilea” con le ballerine del MAD e a dare il suo contributo per l’Hospice. Il noto ballerino Bryan Ramirez, giovane talento della danza approdato in Italia nella trasmissione di Maria De Filippi “Amici” dove si è aggiudicato il secondo posto nella categoria Danza e, ad oggi, è professionista nel programma di Mediaset, parteciperà all’atteso spettacolo del Centro studi e, insieme alle allieve, racconterà la sua storia ma soprattutto, farà “parlare” la danza. Quest’anno l’ASD Scuola di Danza-Centro Studi MAD rivoluziona il tradizionale concetto di “saggio” offrendo uno spettacolo inedito nel quale lo spettatore parteciperà ad un esperimento artistico tra danza contemporanea ed emozione, che lo condurrà alla scoperta del “suo unico e personale #Status”. Il tema centrale dello show è lo “Status” inteso come condizione, situazione, posizione dell’essere umano che non mette in dubbio se stesso. Apparentemente, sembra tutto complesso ma in realtà, è molto più semplice di come appare. Le ballerine del centro studi MAD rappresenteranno con il corpo in perfetta armonia con la musica, il nostro status avvicinandosi all’autenticità della vita. Amore, incontro, relazione, difficoltà, fiducia, speranza e trasformazione saranno i protagonisti di questo straordinario viaggio tra danza ed emozione.

La solidarietà per l’Hospice Via delle Stelle

“E se al termine dello spettacolo vi sentirete sconvolti e pieni di nuove ed ulteriori domande, significa che ce l’abbiamo fatta – conclude la coreografa e ideatrice dell’evento Alessia Pizzichemi – Vi avremo convinti a seguire le vostre emozioni, a seguire quell’affascinante percorso chiamato vita. Allora, buon viaggio”. Spettacolo e solidarietà sempre insieme per l’ASD Scuola di Danza-Centro Studi MAD che devolverà l’ intero ricavato all’importante struttura sanitaria reggina “Hospice Via Delle Stelle“. Infine, grazie alla campagna promossa dal Centro Studi MAD “Sostieni il talento”, saranno assegnate due borse di studio agli allievi più meritevoli da parte delle note aziende reggine Gabetti e Cff impianti. E’ possibile ancora prenotare i biglietti per partecipare all’ evento ma i posti sono limitati.