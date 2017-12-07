Shhhh. Abbassiamo il volume dei pensieri inutili, azzeriamo i decibel delle parole vuote. Facciamo silenzio, concentriamoci solo sul suono degli sguardi, sulle filastrocche dei sorrisi, sulla magia del Natale. Venite, decoriamo l’albero di luci e di colori, accendiamolo di solidarietà. Ci divertiremo.

L’albero decorato dai bambini degli ospedali

Anche quest’anno Piazza San Pietro si illumina con l’Albero di Natale decorato da decine di bambini che negli ospedali di tutta Italia hanno modellato gli addobbi in argilla per esprimere i propri desideri, grazie all’iniziativa promossa dalla Fondazione Lene Thun, Onlus bolzanina che promuove e gestisce laboratori di terapia ricreativa attraverso la modellazione ceramica in contesti di malattia e disagio.

“L’Albero dei Desideri” è il simbolo della speranza, del coraggio e della voglia di vivere di tanti piccoli che ogni giorno si trovano ad affrontare le difficoltà nel percorso della malattia e la sfida più grande, quella per la vita. Attraverso la manipolazione dell’argilla, i bambini hanno ritrovato non solo il sorriso e la forza per guarire, ma anche la possibilità di manifestare liberamente la propria creatività.

I piccoli pazienti di Cosenza a Roma

I bambini dell’Ospedale Civile Annunziata di Cosenza, dei reparti di Pediatria e di Oncoematologia pediatrica, partiranno accompagnati dalle loro famiglie e dai volontari della Onlus, alla volta di Roma il 6 dicembre e assisteranno alla cerimonia di accensione dell’Albero in Piazza il giorno 7.

Per l’occasione Papa Francesco riceverà i bambini in udienza privata.

Il progetto è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione di tutta l’equipe sanitaria e il personale medico ospedaliero quotidianamente impegnati nella lotta alla malattia. Un ringraziamento particolare va al Dott. Achille Gentile, Direttore Generale e al Dott. Domenico Sperlì, Primario del Reparto di Pediatria che hanno supportato l’attività.