Bandecchi, ci risiamo: “Un uomo normale guarda il c**o delle donne. E se riesce se le tr**ba”

Ci risiamo. A nemmeno 48 ore dall’evento che lo ha visto protagonista sul palco del Teatro Cilea al fianco di Massimo Ripepi per l’evento ‘Rivoluzione per Reggio’, il sindaco di Terni Massimo Bandecchi è ricaduto nell’ennesimo show imbarazzante.

Stefano Bandecchi ha attirato le polemiche e indignazioni dei consiglieri comunali durante una seduta dedicata anche alla violenza di genere.

A seguito dell’intervento della consigliera Cinzia Fabrizi, in quota FdI, che ha rimarcato i contenuti di una discussa intervista rilasciata a una testata online, nella quale sosteneva tra l’altro che “chi non ha mai tradito la fidanzata non è normale”, il primo cittadino ha replicato ed è andato all’attacco.

“È vero che l’Italia è piena di imbecilli e io capisco che per qualcuno sia un problema capire le mie parole che rivendico tutte, una per una. Un uomo normale guarda il bel culo di un’altra donna e forse ci prova anche. Poi se ci riesce, se la tromba anche. Se poi non ci riesce, invece torna a casa.

Dopo le tensioni relative alle parole di Bandecchi, la Lega ha chiesto le dimissioni del sindaco di Terni. La sezione locale del carroccio definisce “vergognoso” il suo atteggiamento e parla di “uno show indegno per l’aula di Consiglio comunale e per il ruolo istituzionale ricoperto”.

“Ancora una volta – sottolinea la Lega in un comunicato – il sindaco dimostra totale mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni e delle donne, esprimendo concetti sconclusionati che condanniamo con forza e che dovrebbero spingerlo alle dimissioni immediate.

Non è la prima volta che Bandecchi si lascia andare a comportamenti che palesano totale mancanza della cultura del rispetto delle donne, come già avvenuto di recente nel corso di una trasmissione televisiva e in tante altre occasioni in cui le sue parole hanno travalicato i limiti della decenza. Linguaggio scurrile e volgare, provocazioni, offese: tutto il vocabolario del sindaco ha trovato sfogo in un consiglio comunale ridotto ormai a una bettola.

Un atteggiamento che non possiamo più tollerare e che più volte abbiamo segnalato al prefetto di Terni. Bandecchi non è in grado di fare il sindaco di una città come Terni, non solo per i risultati amministrativi deludenti e le promesse elettorali finite nel vuoto, ma per il perpetrarsi di atteggiamenti che giorno dopo giorno stanno mettendo in ridicolo lui e il suo partito e fanno vergognare la città di Terni che è chiamato a rappresentare” conclude la Lega.